Росіяни атакували дронами Миколаїв: у місті виникла пожежа

Попередні атаки на Миколаїв

Нагадаємо, 1 листопада росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунали вибухи, після чого стало відомо про приліт і перших постраждалих.

Противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною.

Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.

Загалом постраждали до 20 осіб, серед яких було двоє дітей. У Нацполіції України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув чоловік.

Зазначимо, що 16 жовтня окупанти вперше з початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби.

Ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год.

Внаслідок атаки постраждалих не було. На місці події працювали профільні служби, які визначали тип застосованого боєприпасу та оцінювали можливі наслідки удару.