UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували дронами Миколаїв: у місті виникла пожежа

Фото: служби ліквідують наслідки дронової атаки в Миколаєві (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Маловічко Юлія

Миколаєв в ніч на 3 листопада атакували ворожі дрони, внаслідок чого в місті виникла пожежа. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Миколаївської області Віталія Кіма.

"Внаслідок атаки шахедами в місті виникла пожежа. Всі служби працюють", - повідомив Кім о 03:32.

О пів на третю ночі глава ОВА писав про рух безпілотників з півдня на Миколаїв. Повітряні Сили також звітували про загрозу дронів південніше Миколаєва, курсом на північ близько третьої ночі.

Повітряна тривога по всій Миколаївській області була оголошена о 2:03.

О 3:56 Кім знову повідомив про небезпеку в повітрі по області та загрозу балістики. 

 

Попередні атаки на Миколаїв

Нагадаємо, 1 листопада росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунали вибухи, після чого стало відомо про приліт і перших постраждалих.

Противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною.

Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.

Загалом постраждали до 20 осіб, серед яких було двоє дітей. У Нацполіції України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув чоловік.

Зазначимо, що 16 жовтня окупанти вперше з початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби.

Ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год.

Внаслідок атаки постраждалих не було. На місці події працювали профільні служби, які визначали тип застосованого боєприпасу та оцінювали можливі наслідки удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна в УкраїніАтака дронів