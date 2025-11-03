Россияне атаковали дронами Николаев: в городе возник пожар

"В результате атаки шахедами в городе возник пожар. Все службы работают", - сообщил Ким в 03:32.

В половине третьего ночи глава ОВА писал о движении беспилотников с юга на Николаев. Воздушные Силы также отчитывались об угрозе дронов южнее Николаева, курсом на север около трех ночи.

Воздушная тревога по всей Николаевской области была объявлена в 2:03.

В 3:56 Ким снова сообщил об опасности в воздухе по области и угрозе баллистики.