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Росіяни атакували дронами Ізюмський район: є пошкодження

Фото: росіяни атакували дронами Ізюмський район (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вночі атакували "Шахедами" село Піски-Радьківські в Ізюмському районі, внаслідок чого виникли пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає", - написав він.

Окрім того, протягом минулої доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Через атаки у Вовчанську пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди. 

У Петропавлівці пошкоджено три будинки, там сталися пожежі.

 

При цьому на Куп’янському напрямку тривають бої. Українські військові успішно відбили спроби окупантів наступати в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки та завдали їм втрат.

Нічний обстріл України

Зазначимо, що у ніч на 16 серпня у низці регіонів України оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу дронових та ракетних ударів, зокрема балістичного типу.

Вранці в Одеській ОВА повідомили, що окупанти атакували область дронами-камікадзе. Під ударом опинився один з портів на Дунаї. Там пошкоджено складські приміщення та зерносховища.

При цьому українські захисники збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями.

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Харківдрони