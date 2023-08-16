RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали дронами Изюмский район: есть повреждения

Фото: россияне атаковали дронами Изюмский район (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ночью атаковали "Шахедами" село Пески-Радьковские в Изюмском районе, в результате чего возникли повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Прошедшей ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Пострадавших нет", - написал он.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Из-за атак в Волчанске повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки.

В Петропавловке повреждены три дома, там произошли пожары.

 

При этом на Купянском направлении продолжаются бои. Украинские военные успешно отразили попытки оккупантов наступать в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки и нанесли им потери.

Ночной обстрел Украины

Отметим, что в ночь на 16 августа в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе дроновых и ракетных ударов, в частности, баллистического типа.

Утром в Одесской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали область дронами-камикадзе. Под ударом оказался один из портов на Дунае. Там повреждены складские помещения и зернохранилища.

При этом украинские защитники сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковдрони