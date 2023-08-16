Россияне атаковали дронами Изюмский район: есть повреждения

"Прошедшей ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Пострадавших нет", - написал он.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Из-за атак в Волчанске повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки.

В Петропавловке повреждены три дома, там произошли пожары.

При этом на Купянском направлении продолжаются бои. Украинские военные успешно отразили попытки оккупантов наступать в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки и нанесли им потери.

Ночной обстрел Украины

Отметим, что в ночь на 16 августа в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе дроновых и ракетных ударов, в частности, баллистического типа.

Утром в Одесской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали область дронами-камикадзе. Под ударом оказался один из портов на Дунае. Там повреждены складские помещения и зернохранилища.

При этом украинские защитники сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями.

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