Росіяни атакували дронами Харків: є "прильоти" та постраждалі

Російські війська вдень 25 березня атакували Харків ударними дронами. Є влучання у двох районах міста та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Росіяни вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.
Так, у Холодногірському районі удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибито вікна у квартирах. Є постраждалі.
У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору. Пошкоджено газову мережу, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.
Станом на зараз у Харкові відомо про шістьох поранених.
Вибуховий поранень зазнали жінки 66, 70, 84 років та 71-річний чоловік. Одна з жінок перебуває у важкому стані.
Гостра реакція на стрес у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини.
Усім надається необхідна кваліфікована допомога медиків.
Наадаємо, у ніч на 25 березня Росія атакувала Україну 147 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Зокрема, російські війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на критичну інфраструктуру України. Під ударом опинився енергетичний об'єкт у Чернігівському районі.
У результаті без світла залишилися близько 150 тисяч споживачів.
Також внаслідок вечірнього удару ворожого дрона на півдні Одещини пошкоджено житловий будинок, є постраждала і, ймовірно, ще одна людина під завалами.
Окрім того, російські окупанти з 23 березня до вечора 24 березня атакували Україну безпілотниками. Також минулої ночі ворог використовував для удару по Україні ракети.
За інформацією Повітряних сил, з вечора 23 березня окупанти запустили по Україні майже 1000 ударних безпілотників.
Під час денної атаки ворог вдарив по мирних містах у західній частині України. У Львові були "прильоти" по житлових будинках. При цьому в Івано-Франківську росіяни обстріляли центр, пошкоджено два пологові будинки.