Росіяни атакували дронами Чорноморськ: у місті зникла електроенергія

Фото: ворог пошкодив енергоінфраструктуру в Одеській області (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 31 серпня російські терористи обстріляли ударними дронами місто Чорноморськ в Одеській області та пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, ворожі безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру Чорноморська та його околиць.

"Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів", - зазначив Кіпер.

Також, за його словами, пошкоджені приватні будинки й адміністративні приміщення.

"В деяких місцях спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальникамии. Постраждала одна людина", - додав керівник ОВА.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, вночі російські загарбники запускали в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Двічі за ніч військові повідомляли про наближення десятків безпілотників до міста Чорноморськ і селища Лиманка в Одеській області.

Вибухи було чути також у Павлограді Дніпропетровської області.

