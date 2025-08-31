Росіяни атакували дронами Чорноморськ: у місті зникла електроенергія

За його словами, ворожі безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру Чорноморська та його околиць.

"Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів", - зазначив Кіпер.

Також, за його словами, пошкоджені приватні будинки й адміністративні приміщення.

"В деяких місцях спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальникамии. Постраждала одна людина", - додав керівник ОВА.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.