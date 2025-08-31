RU

Россияне атаковали дронами Черноморск: в городе исчезла электроэнергия

Фото: враг повредил энергоинфраструктуру в Одесской области (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 31 августа российские террористы обстреляли ударными дронами город Черноморск в Одесской области и повредили объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, вражеские беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру Черноморска и его окрестностей.

"Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - отметил Кипер.

Также, по его словам, повреждены частные дома и административные помещения.

"В некоторых местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями. Пострадал один человек", - добавил руководитель ОВА.

Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы.

Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, ночью российские захватчики запускали в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Дважды за ночь военные сообщали о приближении десятков беспилотников к городу Черноморск и поселку Лиманка в Одесской области.

Взрывы были слышны также в Павлограде Днепропетровской области.

