У Павлограді пролунали вибухи: військові попереджали про загрозу дронів

Неділя 31 серпня 2025 00:24
У Павлограді пролунали вибухи: військові попереджали про загрозу дронів
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 серпня у Павлограді Дніпропетровської області було чути звуки вибухів. Військові попереджали, що для міста є загроза дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Павлограді чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:13.

Напередодні військові інформували, що для Павлограда є загроза застосування ударних безпілотників. Крім того, долги фіксувалися і курсом на Дніпро.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

У Павлограді пролунали вибухи: військові попереджали про загрозу дронів

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. На низку міст України летіли дрони, балістичні ракети та ракети.

Зокрема, під атакою були Дніпро та Павлоград. Вранці голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в результаті обстрілу в обох містах пошкоджено інфраструктурні об'єкти, а також почалися пожежі.

