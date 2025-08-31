ua en ru
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Неділя 31 серпня 2025 00:04
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. В низці північних, східних та південних областей оголошено тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Перші ударні безпілотники фіксувалися ще о 19:00 в Чернігівській та Сумській областях.

О 21:39 було виявлено групу ворожих дронів у Дніпропетровській області, а о 22:11 - в Донецькій області.

О 23:15 військові оголосили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Харківської області.

Крім того, о 23:28 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Одеській області через велике скупчення ударних безпілотників в акваторії Чорного моря.

Зокрема, під загрозою удару - місто Чорноморськ і селище Лиманка Одеської області.

Також повідомляється про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Сумського району.

О 23:52 ворожі ударні дрони рухалися:

  • група у центрі та на півдні Харківської області, курсом на південно-західний напрямок, на Дніпропетровську область;
  • в акваторії Чорного моря курсом на Лиманку;
  • у центрі Сумської області курсом на Чернігівську область.

О 23:59 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для міста Павлоград у Дніпропетровській області.

О 00:01 військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Дніпра.

Станом на 00:17 російські "Шахеди" рухалися:

  • у Чорному морі курсом на південь;
  • на сході Чернігівської області курсом на південний-захід;
  • у Дніпропетровській області курсом на Дніпро.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух близько 17 дронів у напрямку Чорноморська й Одеси. Водночас, 4 дрони рухаються у напрямку Бахмача і Батурина Чернігівської області.

О 00:23 військові повідомили про рух безпілотників в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

По состоянию на 00:27 вражеские дроны двигались:

  • в Сумской области курсом на северо-восточное направление;
  • на востоке Днепропетровской области, курсом на юг;
  • в Черном море, курсом на Одесскую область;
  • на востоке Харьковской области, курсом на юг.

О 00:40 Повітряні сили повідомили про нову групу ворожих дронів в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ - Лиманку.

О 00:51 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Крюківського району Чернігівської області, а також для Запорізької області.

Станом на 00:51 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

В ніч на 30 серпня російські терористи масовано обстріляли Україну дронами-камікадзе і балістичними й крилатими ракетами.

Загалом по Україні окупанти випустили понад 40 ракет і 537 ударних дронів. Сили ППО знищили 548 повітряних цілей.

Головною ціллю атаки стали Дніпро і Запоріжжя.

По Запоріжжю ворог завдав щонайменше 12 ударів, у місті пошкоджено 14 багатоповерхівок і 40 приватних будинків.

У Дніпрі й Павлограді внаслідок обстрілу дронами і ракетами, пошкоджені будинки й об'єкти інфраструктури.

