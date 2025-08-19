UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували дронами Чернігівську область: є ураження та знеструмлення

Фото: росіяни атакували дронами Чернігівську область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вранці 19 серпня російські загарбники атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Влучання по інфраструктурі спричинили перебої зі світлом у кількох населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

За його словами, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури через що спостерігається знеструмлення в області.

"На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Чаус додав, що енергетики та рятувальники вже працюють на місцях пошкоджень, аби відновити подачу електроенергії.

Оновлено о 11.45

У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ранкової атаки РФ ударними безпілотниками є жертва.

За даними голови ОВА Вячеслава Чауса, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років.

Фото: у Ніжині через атаку дронів загинув місцевий житель (t.me/chernigivskaODA)

Обстріл України 19 серпня

У ніч з 18 на 19 серпня російські війська здійснили масштабну атаку на територію України із застосуванням ударних дронів, а також крилатих і балістичних ракет. Найбільше постраждала Полтавська область.

Кременчук після російського обстрілу затягнуло густим чорним димом. Мер Віталій Малецький показав, який вигляд має місто після ударів РФ.

У Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств, що працюють у сфері енергетики.

Також російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травми дістала одна цивільна жінка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьВійна в УкраїніДрони