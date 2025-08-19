Росіяни атакували дронами Чернігівську область: є ураження та знеструмлення

За його словами, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури через що спостерігається знеструмлення в області.

"На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Чаус додав, що енергетики та рятувальники вже працюють на місцях пошкоджень, аби відновити подачу електроенергії.

Оновлено о 11.45

У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ранкової атаки РФ ударними безпілотниками є жертва.

За даними голови ОВА Вячеслава Чауса, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років.

Фото: у Ніжині через атаку дронів загинув місцевий житель (t.me/chernigivskaODA)