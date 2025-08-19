Россияне атаковали дронами Черниговскую область: есть поражения и обесточивание

По его словам, в результате утренней атаки вражеских дронов зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры из-за чего наблюдается обесточивание в области.

"К сожалению, есть поражения инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением", - говорится в сообщении председателя ОВА.

Чаус добавил, что энергетики и спасатели уже работают на местах повреждений, чтобы восстановить подачу электроэнергии.