Россияне атаковали дронами Черниговскую область: есть поражения и обесточивание

Фото: россияне атаковали дронами Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Попадания по инфраструктуре вызвали перебои со светом в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

По его словам, в результате утренней атаки вражеских дронов зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры из-за чего наблюдается обесточивание в области.

"К сожалению, есть поражения инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением", - говорится в сообщении председателя ОВА.

Чаус добавил, что энергетики и спасатели уже работают на местах повреждений, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

 

Обстрел Украины 19 августа

В ночь с 18 на 19 августа российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины с применением ударных дронов, а также крылатых и баллистических ракет. Больше всего пострадала Полтавская область.

Кременчуг после российского обстрела затянуло густым черным дымом. Мэр Виталий Малецкий показал, как выглядит город после ударов РФ.

В Кременчугском и Лубенском районах Полтавской области были удары и падения обломков, повреждены административные здания предприятий, работающих в сфере энергетики.

Также российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". В результате атаки травмы получила одна гражданская женщина.

