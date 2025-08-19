Росіяни атакували дронами Чернігівську область: є ураження та знеструмлення
Вранці 19 серпня російські загарбники атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Влучання по інфраструктурі спричинили перебої зі світлом у кількох населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
За його словами, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури через що спостерігається знеструмлення в області.
"На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
Чаус додав, що енергетики та рятувальники вже працюють на місцях пошкоджень, аби відновити подачу електроенергії.
Оновлено о 11.45
У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ранкової атаки РФ ударними безпілотниками є жертва.
За даними голови ОВА Вячеслава Чауса, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років.
Фото: у Ніжині через атаку дронів загинув місцевий житель (t.me/chernigivskaODA)
Обстріл України 19 серпня
У ніч з 18 на 19 серпня російські війська здійснили масштабну атаку на територію України із застосуванням ударних дронів, а також крилатих і балістичних ракет. Найбільше постраждала Полтавська область.
Кременчук після російського обстрілу затягнуло густим чорним димом. Мер Віталій Малецький показав, який вигляд має місто після ударів РФ.
У Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств, що працюють у сфері енергетики.
Також російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травми дістала одна цивільна жінка.