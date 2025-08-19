Россияне атаковали дронами Черниговскую область: есть поражения и обесточивание
Утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Попадания по инфраструктуре вызвали перебои со светом в нескольких населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
По его словам, в результате утренней атаки вражеских дронов зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры из-за чего наблюдается обесточивание в области.
"К сожалению, есть поражения инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением", - говорится в сообщении председателя ОВА.
Чаус добавил, что энергетики и спасатели уже работают на местах повреждений, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
Обстрел Украины 19 августа
В ночь с 18 на 19 августа российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины с применением ударных дронов, а также крылатых и баллистических ракет. Больше всего пострадала Полтавская область.
Кременчуг после российского обстрела затянуло густым черным дымом. Мэр Виталий Малецкий показал, как выглядит город после ударов РФ.
В Кременчугском и Лубенском районах Полтавской области были удары и падения обломков, повреждены административные здания предприятий, работающих в сфере энергетики.
Также российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". В результате атаки травмы получила одна гражданская женщина.