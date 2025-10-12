Росіяни атакували Чугуїв: серед постраждалих дитина (фото)

Атака на Україну 12 жовтня

Зауважимо, що у ніч на неділю, 12 жовтня, російська армія запустила по території України понад 100 ударних дронів та одну ракету Х-31.

РБК-Україна писало, як ППО відпрацювала по ворожих цілях.

Варто зазначити, що внаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії, адже ворог прицільно бив по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

Тим часом у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів РФ, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.