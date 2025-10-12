Россияне атаковали Чугуев: среди пострадавших ребенок (фото)

Атака на Украину 12 октября

Заметим, что в ночь на воскресенье, 12 октября, российская армия запустила по территории Украины более 100 ударных дронов и одну ракету Х-31.

РБК-Украина писало, как ПВО отработала по вражеским целям.

Стоит отметить, что в результате российских обстрелов Донетчина полностью осталась без электроэнергии, ведь враг прицельно бил по объектам энергетической инфраструктуры области.

Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.