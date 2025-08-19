Росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську: постраждали двоє медиків

Обстріл України 19 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські війська атакували Україну крилатими ракетами, балістикою, а також сотнями ударних безпілотників. Сили ППО знищили переважну більшість ворожих цілей.

Зокрема, у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств.

Також окупанти запустили крилаті ракети на Кременчук з бомбардувальників Ту-95МС, у місті працювала ППО.

Окрім того, російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травмована одна жінка.