Росіяни атакували 4 енергообʼєкти ДТЕК на Одещині: яка ситуація зі світлом

Обстріли енергетики Одеської області

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційна армія РФ завдала масованого дронового удару по півдню Одеської області, внаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Також постраждав один із портів на Дунаї.

Протягом зими Росія неоднократно намагалася залишити Одещину без світла і тепла, завдаючи ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

Так, 17 лютого ворог атакував теплоелектростанцію ДТЕК в Одесі внаслідок чого було значно пошкоджено обладнання.

Перед тим 12 лютого, російські війська також атакували теплоелектростанцію ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання.

У компанії повідомили, що це вже одинадцята масована атака на їхні ТЕС з жовтня 2025 року.