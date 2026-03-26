Россияне атаковали 4 энергообъекта ДТЭК в Одесской области: какая ситуация со светом

Обстрелы энергетики Одесской области

Напомним, сегодня ночью оккупационная армия РФ нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура. Также пострадал один из портов на Дунае.

В течение зимы Россия неоднократно пыталась оставить Одесскую область без света и тепла, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Так, 17 февраля враг атаковал теплоэлектростанцию ДТЭК в Одессе в результате чего было значительно повреждено оборудование.

Перед тем 12 февраля, российские войска также атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование.

В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.