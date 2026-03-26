Россияне атаковали 4 энергообъекта ДТЭК в Одесской области: какая ситуация со светом

12:25 26.03.2026 Чт
2 мин
Тысячи людей остались без света
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: оккупанты атаковали 4 энергообъекта ДТЭК в Одесской области (Getty Images)

Сегодня ночью, 26 марта, под атакой российских беспилотников оказались сразу четыре энергетических объекта ДТЭК. Есть значительные разрушения.

"Одесская область: ночью враг атаковал 4 энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении компании.

В результате ударов зафиксированы значительные разрушения, из-за чего ремонты потребуют времени.

По информации энергетиков, на утро уже удалось перезаживить 31,5 тысяч семей Одесской области. Однако без света остаются еще 33,4 тысячи семей.

"Работаем на месте и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - добавили в ДТЭК.

Обстрелы энергетики Одесской области

Напомним, сегодня ночью оккупационная армия РФ нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура. Также пострадал один из портов на Дунае.

В течение зимы Россия неоднократно пыталась оставить Одесскую область без света и тепла, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Так, 17 февраля враг атаковал теплоэлектростанцию ДТЭК в Одессе в результате чего было значительно повреждено оборудование.

Перед тем 12 февраля, российские войска также атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование.

В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.

