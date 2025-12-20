ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне активизировались возле Северского Донца: форсируют реку малыми группами

Украина, Суббота 20 декабря 2025 11:35
UA EN RU
Россияне активизировались возле Северского Донца: форсируют реку малыми группами Иллюстративное фото: россияне активизировались возле Северского Донца (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Северском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают удерживать позиции в районе Серебрянки, несмотря на сложную обстановку и осложненное логистическое обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

По данным военных, противник использует Серебрянский лес как плацдарм для накопления живой силы, размещения позиций операторов ударных дронов и подготовки штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки. В последние дни российские войска усилили давление именно на Дроновку, однако десантники уничтожают противника при попытках инфильтрации в населенный пункт.

Враг преимущественно действует малыми группами, применяя маскировочные средства типа "Кикимора" и антитепловизионные плащи. Штурмовые и диверсионные действия осуществляются круглосуточно, однако каждый раз наталкиваются на организованное и жесткое сопротивление украинских десантников.

Только в течение ноября бойцы 81-й бригады ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 российских военных были ранены, а трое взяты в плен. Также уничтожено и повреждено 34 единицы вражеской техники, среди которых танки, боевые машины пехоты, багги "Улан" и реактивные системы залпового огня.

Кроме того, противник активизировался вдоль реки Северский Донец, пытаясь на отдельных участках осуществить форсирование. Основная цель - инфильтрация в Закитное и закрепление на господствующих высотах, контроль над которыми имеет критическое значение для обороны украинских позиций.
Россияне активизировались возле Северского Донца: форсируют реку малыми группами

Ситуация в Северске

Российский диктатор Владимир Путин 11 декабря в очередной раз заявил о якобы "успехах" армии РФ, публично объявив о "захвате" Северска в Донецкой области. Впрочем, эти утверждения по-прежнему не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Еще 10 декабря украинские военные сообщали, что, несмотря на напряженную обстановку в районе Северска, информация о контроле города российскими оккупантами является фейком. Силы обороны продолжают бои за населенный пункт и наносят значительные потери противнику, который пытается проникнуть в город.

Уже 12 декабря Путин и российская пропаганда получили очередной удар: командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило об успешной контратаке украинских сил под Купянском. По сообщению, в городе было заблокировано более 200 российских военных, Купянск почти полностью зачищен, а потери противника только убитыми во время контрнаступательных действий превысили тысячу человек

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела
РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ