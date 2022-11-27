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Росіяни 85 разів обстріляли Херсонську громаду за тиждень: десятки загиблих та поранених

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Херсон, Неділя 27 листопада 2022 18:39
Росіяни 85 разів обстріляли Херсонську громаду за тиждень: десятки загиблих та поранених Фото: росіяни 85 разів обстріляли Херсонську громаду за тиждень (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 85 разів обстріляли територію Херсонської громади з 20 по 27 листопада. Внаслідок ворожих ударів загинуло 16 людей, ще 35 зазнали травм, в тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову.

Протягом 27 листопада загарбники обстріляли громаду п'ять разів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зокрема, під ворожу атаку потрапило селище Приозерне. Там зруйнована стіна будинку, а також загорівся дах.

У Степанівці було влучання касетним снарядом, який не розірвався. В результаті обстрілів сталося пошкодження житлових будинків.

Зазначимо, що сьогодні у Херсоні тричі пролунали вибухи.

До того ж, росіяни вдарили по лініях електропередач, що живлять Херсон.

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