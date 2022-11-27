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У Херсоні втретє за день пролунали вибухи

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Херсон, Неділя 27 листопада 2022 16:19
У Херсоні втретє за день пролунали вибухи Фото: у Херсоні втретє за день пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні пролунали вибухи у неділю, 27 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи у місті за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі повітряна тривога не оголошена ні у Херсоні, ні в Херсонській області.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів у місті немає.

РБК-Україна вже повідомляло про вибухи у Херсоні.

Окрім того, сьогодні росіяни вдарили по лініях електропередач, що живлять Херсон.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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