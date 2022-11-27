У Херсоні втретє за день пролунали вибухи
Фото: у Херсоні втретє за день пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні пролунали вибухи у неділю, 27 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи у місті за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що наразі повітряна тривога не оголошена ні у Херсоні, ні в Херсонській області.
Наразі офіційної інформації про причини вибухів у місті немає.
РБК-Україна вже повідомляло про вибухи у Херсоні.
Окрім того, сьогодні росіяни вдарили по лініях електропередач, що живлять Херсон.
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