У Херсоні втретє за день пролунали вибухи

У Херсоні пролунали вибухи у неділю, 27 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи у місті за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначимо, що наразі повітряна тривога не оголошена ні у Херсоні, ні в Херсонській області.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів у місті немає.

РБК-Україна вже повідомляло про вибухи у Херсоні.

Окрім того, сьогодні росіяни вдарили по лініях електропередач, що живлять Херсон.

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