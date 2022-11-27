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Россияне 85 раз обстреляли Херсонскую общину за неделю: десятки погибших и раненых

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Херсон, Воскресенье 27 ноября 2022 18:39
Россияне 85 раз обстреляли Херсонскую общину за неделю: десятки погибших и раненых Фото: россияне 85 раз обстреляли Херсонскую общину за неделю (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 85 раз обстреляли территорию Херсонской общины с 20 по 27 ноября. В результате вражеских ударов погибли 16 человек, еще 35 получили травмы, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую.

В течение 27 ноября захватчики обстреляли общину пять раз. К счастью, обошлось без пострадавших.

В частности, под вражескую атаку попал поселок Приозерное. Там разрушена стена дома, а также загорелась крыша.

В Степановке было попадание неразорвавшегося кассетным снарядом. В результате обстрелов произошло повреждение жилых домов.

Отметим, что сегодня в Херсоне трижды раздались взрывы.

К тому же, россияне ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон.

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