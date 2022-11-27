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Росіяни вдарили по лініях електропередач у Херсоні, - ОВА

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Херсон, Неділя 27 листопада 2022 12:14
Росіяни вдарили по лініях електропередач у Херсоні, - ОВА Ілюстративне фото: росіяни вдарили по лініях електропередач у Херсоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, у неділю, 27 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням", - написав він.

Янушевич також зазначиив, що завдяки українським енергетикам всього за два тижні після деокупації Херсона у місті почала з’являтися електроенергія. Це при тому, що окупанти практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.

За його словами, вчора поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів. Близько 5% херсонців уже мали світло в своїх будинках.

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Янушевич повідомив, що енергетики змогли полагодити пошкоджені електромережі менше, ніж за пів години. Херсонцям, яких підключили до мережі вчора, вже повернули світло.

Окрім того, подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ. Спеціалісти працюють, аби повернути світло в домівки усіх херсонців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже сьогодні енергетики можуть почати підключати електроенергію у житлові будинки Херсона.

Окрім того, 26 листопада у Херсоні запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди.

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Херсон Линия электропередач Війна Росії проти України
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