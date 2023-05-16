Росіянам та білорусам заборонили брати участь в Євроіграх-2023 у Польщі

Російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Європейських іграх 2023 року в жодному статусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Inside the Games.

Варто нагадати, що раніше Міжнародний олімпійський комітет

Федерація боксу Росії заявила про своє бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх, які буде проведено у Кракові-Малопольші. Участь необхідна для того, щоб отримати кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Однак Європейські олімпійські комітетизаявили, що це неможливо.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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