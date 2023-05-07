Президент МОК хоче бачити росіян на Олімпіаді, бо це "об'єднає весь світ"

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, пропозицію олімпійського руху, повернувши на міжнародні змагання спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами", - сказав Бах.

Бах визнав, що існує ризик політизації цього рішення, але він наполягав, що "будь-який бойкот покарає лише їхніх власних спортсменів".

"Ми дуже тісно співпрацюємо та обмінюємося з міжнародними федераціями, які на цей час відповідають за проведення своїх змагань, і ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана за умов, які були встановлені, що спортсмени з цих двох Країни повинні брати участь у нейтральному статусі, щоб ми могли дійсно об’єднати весь світ із небагатьма до Олімпійських ігор у Парижі", - додав він.

Також президент МОК вкотре наголосив, що рішення про участь росіян та білорусів в Олімпіаді ухвалюватимуть не уряди.

"Ми маємо бути дуже чіткими, що ці рішення ухвалюють лише відповідні спортивні організації", - підкреслив Бах.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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