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Спортсмени не мають бути інструментом у політиці, - президент МОК

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 00:41
Спортсмени не мають бути інструментом у політиці, - президент МОК Фото: президент МОК Томас Бах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

Про це заявив президент МОК Томас Бах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми не повинні зробити помилку, піднявшись до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цими політичними силами. Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, то спорт та спортсмени стають інструментами міжнародної політики", - заявив президент МОК.

У своєму виступі в німецькому місті Ессен Бах також наголосив, що Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони ризикують втратити свою силу, а МОК повинен залишатися політично нейтральним, але не аполітичним.

"Ми відчуваємо, страждаємо та розуміємо український народ та спортсменів. З іншого боку, ми, як глобальна організація, несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію", - додав він.

Нагадаємо, що уряд Британії закликав найбільших спонсорів Олімпіади натиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росіян та білорусів у змаганнях.

Раніше група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.

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