Спортсмени не мають бути інструментом у політиці, - президент МОК
Олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.
Про це заявив президент МОК Томас Бах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми не повинні зробити помилку, піднявшись до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цими політичними силами. Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, то спорт та спортсмени стають інструментами міжнародної політики", - заявив президент МОК.
У своєму виступі в німецькому місті Ессен Бах також наголосив, що Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони ризикують втратити свою силу, а МОК повинен залишатися політично нейтральним, але не аполітичним.
"Ми відчуваємо, страждаємо та розуміємо український народ та спортсменів. З іншого боку, ми, як глобальна організація, несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію", - додав він.
Нагадаємо, що уряд Британії закликав найбільших спонсорів Олімпіади натиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росіян та білорусів у змаганнях.
Раніше група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.
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