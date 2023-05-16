Россиянам и белорусам запретили участвовать в Евроиграх-2023 в Польше

Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года ни в одном статусе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Inside the Games.

Федерация бокса России заявила о своем желании принять участие в Европейских играх, которые будут проведены в Кракове-Малопольше. Участие необходимо для того, чтобы получить квалификацию на Олимпиаду 2024 года. Однако Европейские олимпийские комитеты заявили, что это невозможно.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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