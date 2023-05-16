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Россиянам и белорусам запретили участвовать в Евроиграх-2023 в Польше

Фото: россиянам и белорусам запретили участвовать в Евроиграх-2023 в Польше (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года ни в одном статусе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Inside the Games.

Федерация бокса России заявила о своем желании принять участие в Европейских играх, которые будут проведены в Кракове-Малопольше. Участие необходимо для того, чтобы получить квалификацию на Олимпиаду 2024 года. Однако Европейские олимпийские комитеты заявили, что это невозможно.

Следует напомнить, чторанее Международный олимпийский комитет

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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