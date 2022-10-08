У росіян немає альтернативи поставкам по Кримському мосту: Федоров пояснив чому

Росії не вдасться організувати поставки "усього необхідного" залізницею через окупований південь України, у тому ж числі через Токмак. Річ у тім, що міст у місті "втомився ще три місяці тому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Це фейк. Міст у Токмаку "втомився" ще три місяці тому. Його немає, цього залізничного мосту. Тому налагодити залізницею постачання з окупованої Донецької області просто неможливо, бо немає шляхів та мосту", - заявив Федоров.

За словами міського голови Мелітополя, якщо ж росіяни спробують щось полагодити, то партизани зроблять усе можливе, аби зіпсувати їм плани.

"А якщо спробують полагодити, то наші партизани знають, що з цим робити. Тому чекаємо на перший потяг з боєприпасами через Донецьку область", - додав Федоров.