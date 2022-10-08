У росіян немає альтернативи поставкам по Кримському мосту: Федоров пояснив чому
Росії не вдасться організувати поставки "усього необхідного" залізницею через окупований південь України, у тому ж числі через Токмак. Річ у тім, що міст у місті "втомився ще три місяці тому".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Це фейк. Міст у Токмаку "втомився" ще три місяці тому. Його немає, цього залізничного мосту. Тому налагодити залізницею постачання з окупованої Донецької області просто неможливо, бо немає шляхів та мосту", - заявив Федоров.
За словами міського голови Мелітополя, якщо ж росіяни спробують щось полагодити, то партизани зроблять усе можливе, аби зіпсувати їм плани.
"А якщо спробують полагодити, то наші партизани знають, що з цим робити. Тому чекаємо на перший потяг з боєприпасами через Донецьку область", - додав Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього вибуху на Кримському мості.
Також військовий експерт Владислав Селезньов пояснив як пошкодження мосту може вплинути на війну.
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