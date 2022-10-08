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У россиян нет альтернативы поставкам по Крымскому мосту: Федоров объяснил почему

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Суббота 08 октября 2022 18:09
У россиян нет альтернативы поставкам по Крымскому мосту: Федоров объяснил почему Фото: Крымский мост (t.me/informnapalm)
Автор: Сергей Пышкин

России не удастся организовать поставки "всего необходимого" по железной дороге через оккупированный юг Украины, в том числе через Токмак. Дело в том, что мост в городе "устал еще три месяца назад".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на слова мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Это фейк. Мост в Токмаке "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста. Поэтому наладить железной дорогой поставки из оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет путей и моста", - заявил Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, если же россияне попытаются что-нибудь починить, то партизаны сделают все возможное, чтобы испортить им планы.

"А если попытаются починить, то наши партизаны знают, что с этим делать. Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего взрыва на Крымском мосту. Также военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, как повреждение моста может повлиять на войну.

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