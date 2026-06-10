Росія звинуватила Україну в "ударі по історії" в Криму, але її брехню викрили

В окупованому Севастополі вночі після удару спалахнула пожежа у будівлі панорами "Оборона Севастополя 1854-1855 років". РФ звинуватила у знищенні полотна Україну, але насправді російська пропаганда маніпулює фактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ", " Интерфакс ", " Кримський вітер " та допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по будівлі панорами нібито вдарив український дрон.

Він звинуватив Україну в цілеспрямованому ударі та стверджує, що "великий шедевр Франца Рубо практично знищений".

Водночас "Кримський вітер" зазначає, що пожежа в будівлі панорами стала результатом роботи російської ППО. Автори каналу звернули увагу, що поруч із історичним об'єктом розташовані російські військові об'єкти.

Загалом повітряна тривога оголошувалася в місті чотири рази за ніч та ранок, а в самому Севастополі було чути два потужні вибухи. Інформації про постраждалих не надходило.

Істерика у Кремлі

"Ми бачимо, що київський режим почав завдавати ударів по історії. Але історію не можна перемогти, так само як не можна забути про цю історію", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що "важливий з точки зору символізму та історичного значення" об’єкт буде відновлено, після чого він "стане кращим, ніж раніше".

Маніпуляція фактами

У SPRAVDI спростували заяви російської пропаганди про "знищення видатного полотна". За даними Центру, російські ресурси маніпулюють фактами одразу двічі.

Зазначається, що оригінальний твір XIX століття не міг постраждати, оскільки відреставроване після пожежі 1942 року полотно зберігається в іншій будівлі. Крім того, за інформацією самого музею, нинішня експозиція, яка є копією, також не зазнала ушкоджень.

"Після Другої світової війни російські художники просто намалювали нове полотно - "краше прежнего". Жодної художньої цінності воно насправді не має. Цінність - суто історична: воно нагадує про спроби імператорської сім’ї спотворити події навколо поразки Російської імперії у Кримській війні", - кажуть експерти.

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 років" присвячена подіям Кримської війни, яка завершилася поразкою Російської імперії від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства.

Тоді за підсумками Паризького мирного договору Чорне море було оголошено нейтральним, а Росія втратила право мати там військовий флот.