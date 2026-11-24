Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок, а п'ятиповерхівку зруйновано частково.

Також пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі, автомобілі та об'єкт транспортної інфраструктури.

Є інформація, що в будинках можуть бути заблоковані люди. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Спочатку йшлося про одного постраждалого. Згодом кількість поранених зросла до 11.

"Одна з постраждалих - жінка - у тяжкому стані. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми", - повідомив Семікін.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.