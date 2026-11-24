Російські війська рано-вранці 24 листопада атакували Запоріжжя. Поранено 11 людей, а в пошкоджених будинках можуть бути заблоковані мешканці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна в Telegram.
Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок, а п'ятиповерхівку зруйновано частково.
Також пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі, автомобілі та об'єкт транспортної інфраструктури.
Є інформація, що в будинках можуть бути заблоковані люди. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
Спочатку йшлося про одного постраждалого. Згодом кількість поранених зросла до 11.
"Одна з постраждалих - жінка - у тяжкому стані. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми", - повідомив Семікін.
Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.
Нагадаємо, Запоріжжя перебуває під ударами майже щодня. У ніч на 21 листопада росіяни атакували дитсадок і п'ятиповерхівку, в одній із квартир спалахнула пожежа.
Напередодні, 20 листопада, окупанти вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Одна з них впала біля багатоповерхівки в Космічному районі, пошкоджено житлові будинки, автівки та продуктовий магазин.
Увечері 14 листопада ворог скинув на місто щонайменше вісім КАБів. Серед травмованих була 80-річна жінка, а частина автомобілів згоріла.
Одна з наймасштабніших атак сталася 13 листопада, коли росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в Космічному районі. Тоді кількість поранених сягнула 50, серед них восьмеро дітей.