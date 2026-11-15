Окупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінка

Увечері 14 листопада ворог скинув на Запоріжжя щонайменше вісім керованих авіабомб. Попередньо, травмовано п'ятьох людей, серед них 80-річну жінку, пошкоджено багатоповерхівки та десятки авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна та співголову ради оборони області Івана Федорова.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Повні наслідки атаки, за словами Федорова, стануть відомі пізніше.

На місці одного з влучань виникла пожежа.

Окупанти вдарили по місту щонайменше вісьмома керованими авіабомбами. У кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено десятки автомобілів, частина з них згоріла.

Запоріжжя перебуває під постійними ударами. У ніч на 14 листопада під час ліквідації наслідків російського обстрілу загинув рятувальник служби "Кобра": на нього впала бетонна плита, коли він розбирав завали пошкодженого житлового будинку.

Від ударів по місту страждають і діти. Раніше внаслідок атаки дронів на Запоріжжя постраждали мати та її 10-річний син.