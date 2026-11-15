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Окупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінка

00:18 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Окупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінка Фото: наслідки атаки КАБами на Запоріжжя 14 листопада, де травмовано п'ятьох людей (t.me/zoda_gov_ua)
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Увечері 14 листопада ворог скинув на Запоріжжя щонайменше вісім керованих авіабомб. Попередньо, травмовано п'ятьох людей, серед них 80-річну жінку, пошкоджено багатоповерхівки та десятки авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна та співголову ради оборони області Івана Федорова.

Окупанти вдарили по місту щонайменше вісьмома керованими авіабомбами. У кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено десятки автомобілів, частина з них згоріла.

На місці одного з влучань виникла пожежа.

За попередніми даними, травмовано п'ятеро людей. Серед постраждалих 80-річна жінка.

Окупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінкаОкупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінкаОкупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінкаОкупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінка

Фото: наслідки атаки КАБами на Запоріжжя, де травмовано п'ятьох людей (t.me/zoda_gov_ua)

На місцях влучань працюють екстрені служби. Повні наслідки атаки, за словами Федорова, стануть відомі пізніше.

Запоріжжя перебуває під постійними ударами. У ніч на 14 листопада під час ліквідації наслідків російського обстрілу загинув рятувальник служби "Кобра": на нього впала бетонна плита, коли він розбирав завали пошкодженого житлового будинку.

Від ударів по місту страждають і діти. Раніше внаслідок атаки дронів на Запоріжжя постраждали мати та її 10-річний син.

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