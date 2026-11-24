В результате атаки разрушен частный жилой дом, а пятиэтажка разрушена частично.

Также повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Есть информация, что в домах могут быть заблокированы люди. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Сначала речь шла об одном пострадавшем. Впоследствии количество раненых возросло до 11 человек.

"Одна из пострадавших - женщина - в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная и черепно-мозговая травма", - сообщил Семикин.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Обновлено 6:00

В результате российской атаки на Запорожье погибли два человека. Число раненых возросло до 22.

Среди пострадавших - двое детей 6 и 16 лет, сообщил Семикин.