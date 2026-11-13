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Через атаку на Запоріжжя поранено вже 50 людей, з них 8 - діти

18:29 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Через атаку на Запоріжжя поранено вже 50 людей, з них 8 - діти Фото: будинок у Запоріжжі після атаки РФ (Getty Images)
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Продовжує зростати кількість поранених через удар Росії по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Наразі кількість постраждалих вже сягнула п'ятдесяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

8 поранених дітей у Запоріжжі

Семікін уточнив, що станом на 17.45 відомо вже про 50 поранених жителів Запоріжжя. Атака РФ була здійснена на житловий будинок у Космічному районі.

Також серед постраждалих є 8 дітей, каже він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджені квартири на трьох поверхах.

Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі, повідомили у ДСНС.

Нещодавно стало відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей.

Крім того, окупанти 13 листопада вдарили по п’ятиповерхівці у Запоріжжі. Ворожий обстріл пошкодив квартири та фасад будинку.

Також росіяни під ранок 17 жовтня атакували балістикою та крилатими ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, є влучання по підприємству та постраждали люди.

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