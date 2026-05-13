Росія від ранку запустила понад 700 дронів і атака триває

Росія атакувала Україну сотнями дронів

За даними Повітряних сил, 13 травня з 08:00 до 18:30 армія РФ випустила по Україні 753 ударні безпілотники.

Йдеться про дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори "Пародія".

Крім того, враховувалася і нічна атака, під час якої було зафіксовано ще 139 БПЛА.

Таким чином, загальна кількість російських дронів, застосованих за добу, перевищила 890 одиниць.

Головною метою стали західні області

У Повітряних силах заявили, що основним напрямком удару були західні регіони України.

Також зазначається, що під час атаки російські війська знову використовували територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних безпілотників у бік України.

До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, підрозділи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Сотні дронів вдалося знищити

За попередніми даними, станом на 18:30 українська ППО збила або придушила 710 ворожих безпілотників різних типів практично в усіх регіонах країни.

При цьому зафіксовано влучання 36 ударних дронів. Ще в 26 локаціях сталося падіння уламків збитих безпілотників.

У Повітряних силах підкреслили, що повітряна атака тривала і ввечері. Кілька російських БПЛА на той момент усе ще перебували в повітряному просторі України.