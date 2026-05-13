Россия с утра запустила более 700 дронов и атака продолжается

ВСУ сообщили, что российские войска за сутки применили против Украины более 890 беспилотников разных типов. Основной удар пришелся по западным регионам страны, и только с утра дронов было свыше 700.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По данным Воздушных сил, 13 мая с 08:00 до 18:30 армия РФ выпустила по Украине 753 ударных беспилотника.
Речь идет о дронах типа Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотниках-имитаторах "Пародия".
Кроме того, учитывалась и ночная атака, во время которой было зафиксировано еще 139 БПЛА.
Таким образом, общее количество российских дронов, примененных за сутки, превысило 890 единиц.
В Воздушных силах заявили, что основным направлением удара были западные регионы Украины.
Также отмечается, что во время атаки российские войска снова использовали территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных беспилотников в сторону Украины.
К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения противовоздушной обороны, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 18:30 украинская ПВО сбила или подавила 710 вражеских беспилотников различных типов практически во всех регионах страны.
При этом зафиксированы попадания 36 ударных дронов. Еще в 26 локациях произошло падение обломков сбитых беспилотников.
В Воздушных силах подчеркнули, что воздушная атака продолжалась и вечером. Несколько российских БПЛА на тот момент все еще находились в воздушном пространстве Украины.
Напоминаем, что 13 мая российские войска применили тактику продолжительного комбинированного удара, не ограничившись ночной атакой. По данным разведки и заявлениям президента, новая волна массированных атак продолжается и может сохраняться в течение всего дня, переходя в затяжной режим воздействия по территории Украины.
