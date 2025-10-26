Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський

"Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу - і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою", - поінформував президент.

Водночас глава держави наголосив, що треба й надалі знищувати ворога і завдавати противнику якнайшвидше втрат.

Також Зеленський додав, що плани наступальної операції РФ вкотре були розвалені.

"Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів, і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше", - заявив президент.

Глава держави поінформував, що цими днями є хороші новини від українських десантників. Зокрема, 82-ої Буковинської бригади, яка діє на Покровському напрямку у Мирноградській громаді.

"І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз - це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо", - сказав Зеленський.

Також президент розповів, багато було зроблено в рамках Добропільської операції. За словами глави держави, у цих районах є й суттєве поповнення "обмінного фонду" для України.

"Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити", - резюмував президент.