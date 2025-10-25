"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висунув командирам на фронті вимогу не викривляти та не приховувати інформацію про реальний стан подій на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського.
Сирський повідомив, що здійснив поїздку на один з гарячих напрямків фронту - Покровський. Там він мав зустріч з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на самому напрямку та безпосередньо у Покровську.
"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника. Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні", - зазначив він.
Сирський додав, що ведеться робота над забезпеченням військ усім необхідним, зокрема засобами для боротьби з дронами та артилерією ворога. Також він висунув командирам категоричну вимогу - про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації на напрямках.
"Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - підкреслив Головком.
Нагадаємо, українські воїни з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям. За словами Сирського, ЗСУ змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.
А 22 жовтня українські захисники звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.