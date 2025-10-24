Манько про найскладніший напрямок: ЗСУ зайшли в Покровськ і проводять зачистки

Начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько розповів про ситуацію у Покровську Донецької області. За його словами штурмовики ЗСУ зайшли в місто і проводять зачистки.

Він висловив подяку всім українцям за неймовірну підтримку, яка "об'єднала інша ситуація", підкресливши, що "ми всі сила, збройні сили, ми всі сила". Він запевнив, що завжди готовий підставити плече тому, хто воює за Україну та перемогу.

"Доброго вечора, моя любима Україна. Вибачайте, трошки втомився і в роз'їздах, і по напрямках", - розпочав він своє звернення.

Покровський напрямок: найважчий, але під контролем

Ситуація на Покровському напрямку залишається найважчою, оскільки "противник зібрав там дуже багато сил".

Бої в місті. За словами Манька, наші підрозділи вже зайшли в місто. "Будемо зараз проводити зачистки, будемо проводити контрдиверсійну роботу," - наголосив Манько, додавши, що присутність ЗСУ в місті дозволить швидше реагувати на спроби прориву диверсійних груп.

Запорізький напрямок: відбиті накати та розгромлені колони

Манько назвав Запорізький напрямок одним із найбільш "гарячих".

Район Оріхова та Щербаків. "Позавчора і за останні три доби були накати. Крепкий район Оріхова і сюди до Щербаків," - повідомив Начальник Управління. Ворог намагався відбити Малі Щербаки, заскочити в Оріхів та розскочити між позиціями. Завдяки злагодженій роботі АК-17 , 210-го полку та 33-го полку , ворога вдалося стримати.

Інші напрямки: зачистки та стабілізація

Куп'янський напрямок. "Все там вдало в нас виходить, просто треба трошки часу", - зазначив Манько, попросивши час для повної стабілізації ситуації.

"Все там вдало в нас виходить, просто треба трошки часу", - зазначив Манько, попросивши час для повної стабілізації ситуації. Лиманський напрямок. Зачистили два населені пункти і продовжуємо також роботу. Успішно діють 425-й ОШП та 3-я штурмова бригада .

Зачистили два населені пункти і продовжуємо також роботу. Успішно діють та . Сумський напрямок. Завдяки діям 225-го штурмового полку , підрозділи зайшли в один населений пункт і проводять його зачистку.

Завдяки діям , підрозділи зайшли в один населений пункт і проводять його зачистку. Курський напрямок. Українські підрозділи продовжують утримувати буферну зону, зриваючи спроби ворога просунутися.

Рекордна кількість полонених

Начальник Управління повідомив про "неймовірну" кількість полонених, взятих на всіх напрямках за цей час, причому деякі здаються разом із озброєнням. Точна кількість полонених наразі підраховується.

"Вірте в Господа Бога, моліться за нас, вірте в Збройні Сили, слава штурмовикам, слава Україні!" - завершив своє зведення Валентин Манько.