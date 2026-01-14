Генерал РФ втратив посаду після провального наступу на Добропілля

Командування російських окупаційних сил відсторонило двох генералів за невдалі атаки на українські позиції на Добропільському напрямку. Їхні підрозділи зазнали великих втрат, не досягнувши прориву оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1 корпус НГУ "Азов".

Командування російських окупаційних військ зняло з посади заступника головнокомандувача ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, який улітку 2025 року отримав звання "героя Росії".

Ахмедов командував угрупованням морської піхоти, що включало дві дивізії, дві бригади та полк, які діяли проти українських сил на Добропільському напрямку.

Раніше було відсторонено командувача 51-ї армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова, також "героя Росії".

Обох генералів зняли за відсутність результату. Масовані піхотні та механізовані атаки із застосуванням десятків одиниць бронетехніки не дали прориву українських позицій.

"Єдиний результат противника - значні втрати в особовому складі та техніці", - зазначають українські військовіє.

З серпня минулого року, коли 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони, окупанти втратили майже 23 тисячі військових та понад 360 одиниць важкої техніки.

Зняття Ахмедова та Мільчакова - визнання провалу російської тактики на Добропільському напрямку.

"Добропільський напрямок - місце, де постійно гинуть російські солдати та закінчуються кар’єри генералів", - підкреслюють у ЗСУ.

Нових командирів уже призначено, але вони мають усвідомити ризики цього фронтового сектору.