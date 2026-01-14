Генерал РФ втратив посаду після провального наступу на Добропілля
Командування російських окупаційних сил відсторонило двох генералів за невдалі атаки на українські позиції на Добропільському напрямку. Їхні підрозділи зазнали великих втрат, не досягнувши прориву оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1 корпус НГУ "Азов".
Командування російських окупаційних військ зняло з посади заступника головнокомандувача ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, який улітку 2025 року отримав звання "героя Росії".
Ахмедов командував угрупованням морської піхоти, що включало дві дивізії, дві бригади та полк, які діяли проти українських сил на Добропільському напрямку.
Раніше було відсторонено командувача 51-ї армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова, також "героя Росії".
Обох генералів зняли за відсутність результату. Масовані піхотні та механізовані атаки із застосуванням десятків одиниць бронетехніки не дали прориву українських позицій.
"Єдиний результат противника - значні втрати в особовому складі та техніці", - зазначають українські військовіє.
З серпня минулого року, коли 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони, окупанти втратили майже 23 тисячі військових та понад 360 одиниць важкої техніки.
Зняття Ахмедова та Мільчакова - визнання провалу російської тактики на Добропільському напрямку.
"Добропільський напрямок - місце, де постійно гинуть російські солдати та закінчуються кар’єри генералів", - підкреслюють у ЗСУ.
Нових командирів уже призначено, але вони мають усвідомити ризики цього фронтового сектору.
Добропільський напрямок
Це ключова ділянка оборони на сході України. Від серпня 2025 року 1-й корпус НГУ "Азов" утримує визначену смугу, не дозволяючи противнику просунутися.
Нагадаємо, напередодні Нового року ворог намагався штурмувати Добропільський напрямок, проте бійці Нацгвардії успішно зірвали його плани. Росіяни намагалися прорватися до передових позицій Сил оборони України у зоні відповідальності 1-го Корпусу НГУ "Азов".
Екіпажі Lasar’s Group ефективно застосували FPV-дрони та важкі бомберні системи, знищивши або вразивши кілька одиниць ворожої техніки.
Раніше окупанти поширили фейк про нібито захоплення Добропілля поблизу Гуляйполя у Запорізькій області, але у Генштабі ЗСУ це спростували, підтвердивши, що місто й надалі під контролем українських військ.
Також ворог намагався прорвати оборону й просунутися в напрямку Добропілля, проте зазнав втрат і був відбитий. Зокрема, на цьому напрямку прикордонники разом із Нацгвардією успішно відбили атаку близько 20 російських військових із 9 квадроциклами.
Зранку 22 грудня, у смузі відповідальності 1-го Корпусу НГУ "Азов" зафіксували рух чотирьох ворожих колон у напрямку Добропілля - штурм ворога було відбито.