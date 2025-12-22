ua en ru
Пішли в атаку колонами: "Азов" зупинив наступ росіян під Добропіллям

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 21:00
UA EN RU
Пішли в атаку колонами: "Азов" зупинив наступ росіян під Добропіллям Ілюстративне фото: "Азов" зупинив наступ росіян під Добропіллям (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські сили оборони відбили черговий штурм російських військ у районі Добропілля, що у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

Зранку понеділка, 22 грудня, у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було зафіксовано рух чотирьох ворожих колон у напрямку Добропілля. Під час атаки противник залучив 24 одиниці броньованої техніки. Штурм здійснювали підрозділи морської піхоти РФ.

Пілоти FPV-дронів і важких бомберів ОЗСП Lasar’s Group у взаємодії з суміжними підрозділами Сил оборони ефективно вразили скупчення російських сил. За результатами бою було знищено щонайменше чотири танки, ще кілька одиниць бронетехніки - уражено.

В результаті завданих ударів було знищено:

  • танки - 2 од.
  • танки у взаємодії з іншими підрозділами - 2 од.

Також було уражено:

  • ББМ - 6 од.
  • танки - 6 од.
  • БТР - 1 од.
  • квадроцикл - 1 од.
  • особовий склад - 4 особи.

Наразі триває ліквідація решток ворожих сил, які брали участь у штурмі.

Ситуація на Добропільському напрямку

Російські окупаційні війська нещодавно поширили фейкову інформацію про нібито встановлення контролю над Добропіллям поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви офіційно спростували.

Там наголосили, що повідомлення російської пропаганди не відповідають реальній ситуації, а населений пункт і надалі перебуває під контролем Сил оборони України.

Раніше також повідомлялося, що російські підрозділи намагалися прорвати українську оборону та просунутися в напрямку Добропілля, однак зазнали втрат і були відбиті.

Нещодавно ми писали, що на Добропільському напрямку українські прикордонники відбили спробу штурму російських загарбників. За даними ДПСУ, до атаки ворог залучив близько 20 військових і 9 квадроциклів.

Проте прикордонники Чернігівського загону разом із бійцями Нацгвардії діяли швидко та злагоджено, в результаті чого напад було відбито.

