Пішли в атаку колонами: "Азов" зупинив наступ росіян під Добропіллям

Українські сили оборони відбили черговий штурм російських військ у районі Добропілля, що у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

Наразі триває ліквідація решток ворожих сил, які брали участь у штурмі.

Також було уражено:

В результаті завданих ударів було знищено:

Пілоти FPV-дронів і важких бомберів ОЗСП Lasar’s Group у взаємодії з суміжними підрозділами Сил оборони ефективно вразили скупчення російських сил. За результатами бою було знищено щонайменше чотири танки, ще кілька одиниць бронетехніки - уражено.

Зранку понеділка, 22 грудня, у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було зафіксовано рух чотирьох ворожих колон у напрямку Добропілля. Під час атаки противник залучив 24 одиниці броньованої техніки. Штурм здійснювали підрозділи морської піхоти РФ.

Ситуація на Добропільському напрямку

Російські окупаційні війська нещодавно поширили фейкову інформацію про нібито встановлення контролю над Добропіллям поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви офіційно спростували.

Там наголосили, що повідомлення російської пропаганди не відповідають реальній ситуації, а населений пункт і надалі перебуває під контролем Сил оборони України.

Раніше також повідомлялося, що російські підрозділи намагалися прорвати українську оборону та просунутися в напрямку Добропілля, однак зазнали втрат і були відбиті.

Нещодавно ми писали, що на Добропільському напрямку українські прикордонники відбили спробу штурму російських загарбників. За даними ДПСУ, до атаки ворог залучив близько 20 військових і 9 квадроциклів.

Проте прикордонники Чернігівського загону разом із бійцями Нацгвардії діяли швидко та злагоджено, в результаті чого напад було відбито.