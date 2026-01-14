ua en ru
Генерал РФ потерял должность после провального наступления на Доброполье

Украина, Среда 14 января 2026 19:55
Генерал РФ потерял должность после провального наступления на Доброполье Фото: Азов останавливает наступления РФ в Доброполье (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Командование российских оккупационных сил отстранило двух генералов за неудачные атаки на украинские позиции на Добропольском направлении. Их подразделения понесли большие потери, не достигнув прорыва обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1 корпус НГУ "Азов".

Командование российских оккупационных войск сняло с должности заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, который летом 2025 года получил звание "героя России".

Ахмедов командовал группировкой морской пехоты, включавшей две дивизии, две бригады и полк, которые действовали против украинских сил на Добропольском направлении.

Ранее был отстранен командующий 51-й армии РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, также "герой России".

Обоих генералов сняли за отсутствие результата. Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не дали прорыва украинских позиций.

"Единственный результат противника - значительные потери в личном составе и технике", - отмечают украинские военные.

С августа прошлого года, когда 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны, оккупанты потеряли почти 23 тысячи военных и более 360 единиц тяжелой техники.

Снятие Ахмедова и Мильчакова - признание провала российской тактики на Добропольском направлении.

"Добропольское направление - место, где постоянно гибнут российские солдаты и заканчиваются карьеры генералов", - подчеркивают в ВСУ.

Новые командиры уже назначены, но они должны осознать риски этого фронтового сектора.

Добропольское направление

Это ключевой участок обороны на востоке Украины. С августа 2025 года 1-й корпус НГУ "Азов" удерживает определенную полосу, не позволяя противнику продвинуться.

Напомним, накануне Нового года враг пытался штурмовать Добропольское направление, однако бойцы Нацгвардии успешно сорвали его планы. Россияне пытались прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины в зоне ответственности 1-го Корпуса НГУ "Азов".

Экипажи Lasar's Group эффективно применили FPV-дроны и тяжелые бомберные системы, уничтожив или поразив несколько единиц вражеской техники.

Ранее оккупанты распространили фейк о якобы захвате Доброполья вблизи Гуляйполя в Запорожской области, но в Генштабе ВСУ это опровергли, подтвердив, что город и в дальнейшем под контролем украинских войск.

Также враг пытался прорвать оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако понес потери и был отбит. В частности, на этом направлении пограничники вместе с Нацгвардией успешно отбили атаку около 20 российских военных с 9 квадроциклами.

Утром 22 декабря, в полосе ответственности 1-го Корпуса НГУ "Азов" зафиксировали движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья - штурм врага был отбит.

