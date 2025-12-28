Бійці Lasar’s Group дронами та бомберами відбили штурм РФ біля Добропілля (відео)

Напередодні Нового року ворог намагався штурмувати Добропільський напрямок. Однак бійці Нацгвардії успішно зірвали його плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ БпАК Нацгвардії Lasar's Group.

За даними військових, були знищені та пошкоджені:

Ворог намагався прорватися до передових позицій Сил оборони України у смузі відповідальності 1 Корпусу НГУ "Азов". Екіпажі Lasar’s Group ефективно застосували FPV-дрони та важкі бомберні системи, знищивши або вразивши кілька одиниць ворожої техніки.

Ситуація на Добропільському напрямку

Російські окупанти поширили фейк про нібито контроль над Добропіллям поблизу Гуляйполя в Запорізькій області, але у Генштабі ЗСУ це спростували.

Українські військові наголосили, що місто й надалі під контролем Сил оборони. Раніше ворог намагався прорвати оборону та просунутися в напрямку Добропілля, проте зазнав втрат і був відбитий.

Зокрема, на Добропільському напрямку прикордонники разом із Нацгвардією успішно відбили спробу штурму, коли до атаки росіяни залучили близько 20 військових і 9 квадроциклів.

Також ми писали, що зранку понеділка, 22 грудня, у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було зафіксовано рух чотирьох ворожих колон у напрямку Добропілля. Штурм ворога було відбито.