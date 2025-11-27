Росія знову вдарила по Одещині дронами: пошкоджені житлові будинки та АЗС

Атаки на Одесу та область за тиждень

Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Так, у ніч на 25 листопада область зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, були поранені.

Напередодні російські окупанти також здійснили потужну атаку безпілотниками по Одеському регіону. Удари спричинили нові пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

На окремих ділянках зайнялися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

Увечері 24 листопада росіяни вдарили вже по самій Одесі. Через атаку в кількох районах міста зникло світло. Для ліквідації наслідків працював міський оперативний штаб.

Уже вночі ворог продовжив удари - дрони атакували портову інфраструктуру області, спричинивши пожежу на одному з неексплуатованих суден.

Також уночі 23 листопада загарбники атакували дронами Одеську область, зокрема окремі райони Одеси.

У результаті ударів спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в одному з колишніх промислових приміщень. Усі загоряння були ліквідовані, постраждалих не було.