Россия снова ударила по Одесской области дронами: повреждены жилые дома и АЗС

Атаки на Одессу и область за неделю

Одесская область уже длительное время находится под постоянными атаками российских войск, и последняя неделя стала очередным подтверждением интенсивности этих ударов.

Так, в ночь на 25 ноября область подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрелов возникли несколько пожаров, были раненые.

Накануне российские оккупанты также осуществили мощную атаку беспилотниками по Одесскому региону. Удары вызвали новые повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры.

На отдельных участках начались пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

Вечером 24 ноября россияне ударили уже по самой Одессе. Из-за атаки в нескольких районах города пропал свет. Для ликвидации последствий работал городской оперативный штаб.

Уже ночью враг продолжил удары - дроны атаковали портовую инфраструктуру области, вызвав пожар на одном из неэксплуатируемых судов.

Также ночью 23 ноября захватчики атаковали дронами Одесскую область, в частности отдельные районы Одессы.

В результате ударов вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в одном из бывших промышленных помещений. Все возгорания были ликвидированы, пострадавших не было.