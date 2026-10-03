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Росія знову погрожує дипломатам у Києві та закликає їх залишити Україну

14:54 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Росія знову погрожує дипломатам у Києві та закликає їх залишити Україну Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія знову звернулася до іноземних дипломатів у Києві, закликавши їх залишити Україну та попередивши про подальші масовані удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Росії.

У російському МЗС заявили, що російська армія продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах, які Москва називає військовими, у Києві та інших українських містах.

"Російська сторона завчасно закликала іноземних громадян та дипломатів, які перебувають у Києві, покинути місто, відмовитися від відвідування України, а мешканців країни - не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Російська сторона нагадала, що аналогічне попередження вже звучало 25 травня 2026 року. За даними МЗС РФ, відповідні застереження також передавали іноземним партнерам у дипломатичних нотах.

У російському МЗС також зазначили, що рекомендації утриматися від поїздок до України своїм громадянам раніше надавали США, Велика Британія, країни ЄС, Норвегія та Швейцарія.

"Констатуємо, що не всі прислухалися до цих застережень і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку. У Києві працюють багато посольств, до України з візитами прибувають іноземні офіційні особи", - додали у відомстві.

На цьому тлі Москва заявила, що російські війська продовжать завдавати масованих ударів.

У МЗС Росії також заявили, що відповідальність за можливі наслідки перебування в Україні нібито лежатиме на тих, хто ігнорує це попередження.

Росія посилила удари по Києву

Нагадуємо, що останнім часом Росія посилила атаки на Київ. Столиця та область регулярно перебувають під повітряними тривогами.

Російські війська застосовують дрони та балістичні ракети, атакуючи цивільну й енергетичну інфраструктуру міста.

1 жовтня дрон влучив у будівлю школи в Солом'янському районі Києва. Також російські війська неодноразово атакували Південний міст.

Під час одного з останніх ударів по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін наказав посилити удари по Києву, прагнучи змусити українців залишати столицю.

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