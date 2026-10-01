Реактивний дрон влучив у школу в Києві, виникла пожежа

Фото: дрон влучив у школу в Солом'янському районі Києва (Getty Images)

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У Києві дрон влучив у будівлю школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

"У Солом'янському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко. Про постраждалих у повідомленні не йдеться. Нагадаємо, уночі на 1 жовтня дрони атакували Київ. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад. Постраждалого передали медикам.