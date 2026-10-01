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Реактивний дрон влучив у школу в Києві, виникла пожежа

09:24 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Реактивний дрон влучив у школу в Києві, виникла пожежа Фото: дрон влучив у школу в Солом'янському районі Києва (Getty Images)
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У Києві дрон влучив у будівлю школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

"У Солом'янському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Про постраждалих у повідомленні не йдеться.

Нагадаємо, уночі на 1 жовтня дрони атакували Київ.

У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад. Постраждалого передали медикам.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 30 вересня ворог поцілив у складські приміщення на Оболоні.

Після десятої вечора Повітряні Сили почали попереджати про реактивні дрони, які летіли на столицю з кількох напрямків.

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