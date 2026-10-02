Путін прагне змусити українців покинути Київ, - Зеленський
Російськи диктатор Володимир Путін наказав посилити удари по Києву, адже прагне змусити українців покинути столицю.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив виданню El Pais.
"Вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб українці - особливо ті, хто перебуває в столиці, - покинули столицю. Насправді саме цього вони прагнули, коли починали повномасштабне вторгнення", - зазначив Зеленський.
За його словами, тактика Путіна полягає в тому, щоб максимально ескалувати конфлікт, і він це робитиме.
"І в міру наближення проміжних виборів у США він робитиме це дедалі активніше", - прогнозує український президент.
Він провів паралель між подіями, що зараз відбуваються в Києві, який щодня зазнає від 300 до 500 атак, - і майбутніми виборами в Сполучених Штатах.
"Пам’ятайте, що у 2022 році їхньою метою було змусити людей покинути столицю, щоб довести: якщо немає столиці - немає й країни, але наша країна - це більше, ніж просто столиця, і столиця залишається сильною", - наголосив Зеленський.
Окрім удару по школі у Києві 1 жовтня, росіянам вдалося поцілити дроном в один із мостів через Дніпро саме в той момент, коли ним проїжджав поїзд метро.
"Це не військові цілі, і вони не розташовані на лінії фронту. Вони атакують, щоб паралізувати місто й завадити людям дістатися до школи чи роботи, адже через усі ці обстріли діти не можуть відвідувати заняття чи дитячі садки", - зазначив президент.
За його словами, росіяни прагнуть занурити Україну в хаос, і цілком зрозуміло, що "люди деморалізуються".
Головною ціллю ворога Зеленський назвав логістику - зокрема, постачання товарів першої необхідності, таких як продукти харчування та медикаменти.
"Усе це робиться просто для того, щоб знищити можливість людей жити своїм життям", - наголосив президент.
Росія посилила удари по Києві
Нагадаємо, останнім часом Росія посилила удари по Києву. Повітряні тривоги у столиці та області не стихають.
Ворог атакує реактивними дронами та балістикою житлові будинки, склади, АЗС, супертаркети, ТЦ, енергооб'єкти, дата-центри та навіть школи і дитячі садки.
Зокрема, 1 жовтня дрон влучив у будівлю школи в Солом'янському районі Києва. Також двічі був атакований Південний міст.
Цієї ночі російські війська знову атакували Південний міст у Києві. Внаслідок ударів по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.