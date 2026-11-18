Россия в очередной раз ударила по нефтегазовым объектам Украины в Полтавской области. Существует риск повторного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы "Нефтегаз".

РФ ударила по объекту "Нефтегаза"

Оккупанты нанесли удар по объекту Группы "Нефтегаз" в Полтавской области.

"Специалисты оценивают последствия обстрела. Однако эту работу усложняют риски повторных ударов", - говорится в сообщении.

Удары в других областях

В "Нефтегазе" отметили, что враг практически каждый день враг бьет по объектам добычи и распределения газа. От этого направления зависит тепло в домах украинцев этой зимой.

"На этой неделе под систематическими ударами подразделения на Полтавщине и Днепропетровщине. Но самое важное, что работники предприятий остались невредимыми", - говорит исполняющий обязанности главы правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Федоренко.