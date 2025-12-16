ua en ru
Росія знову атакувала південь Одещини дронами, пошкоджено цивільні об’єкти

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 21:41
UA EN RU
Росія знову атакувала південь Одещини дронами, пошкоджено цивільні об’єкти Ілюстративне фото: Росія знову атакувала південь Одещини дронами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російські війська вдень вівторка, 16 грудня, знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Водночас зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного та транспортного призначення.

На місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російських військ проти мирного населення Одеської області.

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 13 грудня, російські війська здійснили масовану атаку на Одесу та область, унаслідок чого в регіоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко, у місті вже відновили електропостачання для близько 180 тисяч споживачів. Роботи з підключення всіх районів Одеси тривають безперервно. Водночас у ДТЕК повідомили, що через масовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі Одеси та області у регіоні без світла лишається близько 288 тисяч родин.

За словами глави уряду, теплопостачання наразі забезпечене в усіх районах міста, при цьому окремі котельні запускають поетапно.

Централізоване водопостачання повністю відновлено. Для мешканців за потреби організували підвезення питної та технічної води, продовжують роботу пункти незламності та польові кухні.

Про роботу магазинів, громадського транспорту та банків в Одесі після ударів по енергетичній інфраструктурі -читайте в матеріалі РБК-Україна.

